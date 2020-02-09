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Факты / Происшествия

В Чехии в ДТП попал двухэтажный автобус с 70 детьми

В Чехии 9 февраля произошло ДТП при участии автобуса, который перевозил около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

В результате аварии один человек получил тяжелые травмы, шесть – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения, сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло, когда водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

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На месте работают бригады скорой и правоохранители. Причины аварии пока не сообщаются.

Напомним, ДТП при участии рейсового автобуса произошло в Одесской области 6 февраля.

Источник: NT.CZ

Фото: NT.CZ

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