В Чехии в ДТП попал двухэтажный автобус с 70 детьми

В Чехии 9 февраля произошло ДТП при участии автобуса, который перевозил около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.
В результате аварии один человек получил тяжелые травмы, шесть – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения, сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло, когда водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.
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На месте работают бригады скорой и правоохранители. Причины аварии пока не сообщаются.
Напомним, ДТП при участии рейсового автобуса произошло в Одесской области 6 февраля.
Источник: NT.CZ
Фото: NT.CZ
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