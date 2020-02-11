У Києві хочуть перейменувати станцію метро Дорогожичі

11 лютого до КМДА було подано звернення про перейменування станції метро Дорогожичі на станцію Бабин Яр.

З такою ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.

– Наше звернення уже перебуває на розгляді у мера Києва Віталія Кличка. Благодійний фонд готовий покрити фінансування усіх заходів та робіт, які необхідно буде здійснити у зв’язку з перейменуванням станції метро Дорогожичі, – йдеться у прес-релізі.

Автори ідеї пояснюють таку потребу тим, що станція метро Дорогожичі розташована на історичній території урочища Бабин Яр. В період 1942-43 рр. тут, за оцінками істориків, було розстріляно 100 тис осіб.

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У Меморіальному центрі впевнені, що таке рішення стане даниною пам’яті про жертв Бабиного Яру. Також це спростить навігацію у місті для бажаючих відвідати це місце пам’яті.

– Перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр сприятиме переосмисленню киянами цієї місцевості. Необхідно покласти край ганебній практиці забуття, – підкреслили у Меморіальному центрі.

Станція метро Дорогожичі працює з березня 2000 року. Назва походить від навколишньої історичної місцевості.

Дорогожичі часто згадуються у літописах періоду Київської Русі.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що метро на Виноградар будують за графіком. Про це заявив мер Віталій Кличко.

Джерело: Меморіальний центр Бабин Яр

Фото: Меморіальний центр Бабин Яр