У Пристайко 68 тыс. грн, у Гончарука – 33 тыс. – зарплаты министров за январь 2020

Кабмин опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Выплаты начислялись по старым правилам.

Согласно данным правительства, зарплаты министров за январь составляют:

Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 782 грн;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33 841 грн;

вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 713 грн;

министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 721 грн;

министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 290 грн;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 41 781 грн;

министр энергетики Алексей Оржель – 15 942 грн;

министр иностранных дел Вадим Пристайко – 68 269 грн;

министр образования Анна Новосад – 36 048 грн;

министр здравоохранения Звездная Скалецкая – 37 724 грн;

уволенная министр развития общин Алена Бабак – 32 731 грн;

министр социальной политики Юлия Соколовская – 40 048 грн;

министр финансов Оксана Маркарова – 45 131 грн;

министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 679 грн;

министр молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 853 грн;

министр обороны Андрей Загороднюк – 18 644 грн;

министр юстиции Денис малюська – 16 068 грн;

министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда – 18 888 грн.

Зарплата урядовців за січень 2020 року by Віта Гірко on Scribd

Читайте: Привязка к средней зарплате: сколько будут зарабатывать министры

В правительстве также отметили, что премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что зарплата чиновников будет привязана к средней зарплате по стране.