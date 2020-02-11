У Пристайко 68 тыс. грн, у Гончарука – 33 тыс. – зарплаты министров за январь 2020

Кабмин опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Выплаты начислялись по старым правилам.
Согласно данным правительства, зарплаты министров за январь составляют:
- Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 782 грн;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33 841 грн;
- вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 713 грн;
- министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 721 грн;
- министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 290 грн;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 41 781 грн;
- министр энергетики Алексей Оржель – 15 942 грн;
- министр иностранных дел Вадим Пристайко – 68 269 грн;
- министр образования Анна Новосад – 36 048 грн;
- министр здравоохранения Звездная Скалецкая – 37 724 грн;
- уволенная министр развития общин Алена Бабак – 32 731 грн;
- министр социальной политики Юлия Соколовская – 40 048 грн;
- министр финансов Оксана Маркарова – 45 131 грн;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 679 грн;
- министр молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 853 грн;
- министр обороны Андрей Загороднюк – 18 644 грн;
- министр юстиции Денис малюська – 16 068 грн;
- министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда – 18 888 грн.
Зарплата урядовців за січень 2020 року by Віта Гірко on Scribd
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В правительстве также отметили, что премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что зарплата чиновников будет привязана к средней зарплате по стране.