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Факты / Украина / Политика

Зарплата чиновников будет привязана к средней зарплате по стране – Гончарук

Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе президента.

– Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более, чем один оклад, – сказал глава Кабмина.

Также он отметил, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

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Алексей Гончарук добавил, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет Нафтогаза Украины с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Напомним, ранее премьер-министр поручил пересмотреть зарплаты чиновников.

Источник: Офис президента

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