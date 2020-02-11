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Факти / Україна

У Пристайка 68 тис. грн, у Гончарука – 33 тис. – зарплати міністрів за січень 2020

Кабмін опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року. Виплати нараховувалися за старими правилами.

Відповідно до даних уряду, зарплати міністрів за січень становлять:

  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук – 33 782 грн;
  • віце-прем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – 33 841 грн;
  • віце-прем’єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров – 27 713 грн;
  • міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 12 721 грн;
  • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 47 290 грн;
  • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов – 41 781 грн;
  • міністр енергетики Олексій Оржель – 15 942 грн;
  • міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 68 269 грн;
  • міністр освіти Ганна Новосад – 36 048 грн;
  • міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька – 37 724 грн;
  • звільнена міністр розвитку громад Альона Бабак – 32 731 грн;
  • міністр соціальної політики Юлія Соколовська – 40 048 грн;
  • міністр фінансів Оксана Маркарова – 45 131 грн;
  • міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 679 грн;
  • міністр молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 853 грн;
  • міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 644 грн;
  • міністр юстиції Денис Малюська – 16 068 грн;
  • міністр у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда – 18 888 грн.

Зарплата урядовців за січень 2020 року by Віта Гірко on Scribd

Читайте: Прив’язка до середньої зарплати: скільки зароблятимуть міністри

В уряді також зазначили, що премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що зарплата урядовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні.

Джерело: Урядовий портал

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