У Пристайка 68 тис. грн, у Гончарука – 33 тис. – зарплати міністрів за січень 2020

Кабмін опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року. Виплати нараховувалися за старими правилами.

Відповідно до даних уряду, зарплати міністрів за січень становлять:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук – 33 782 грн;

віце-прем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – 33 841 грн;

віце-прем’єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров – 27 713 грн;

міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 12 721 грн;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 47 290 грн;

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов – 41 781 грн;

міністр енергетики Олексій Оржель – 15 942 грн;

міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 68 269 грн;

міністр освіти Ганна Новосад – 36 048 грн;

міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька – 37 724 грн;

звільнена міністр розвитку громад Альона Бабак – 32 731 грн;

міністр соціальної політики Юлія Соколовська – 40 048 грн;

міністр фінансів Оксана Маркарова – 45 131 грн;

міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 679 грн;

міністр молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 853 грн;

міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 644 грн;

міністр юстиції Денис Малюська – 16 068 грн;

міністр у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда – 18 888 грн.

Зарплата урядовців за січень 2020 року by Віта Гірко on Scribd

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В уряді також зазначили, що премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що зарплата урядовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні.