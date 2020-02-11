Утеряны доказательства и нет свидетелей: Зеленский назвал самое сложное дело

Самым сложным для правоохранителей делом в Украине является расследование трагических событий на Майдане Независимости во время Революции Достоинства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, задачу довести до конца дела Майдана усложняет утеря доказательств, документов, а также отсутствие свидетелей.

– Самое сложное дело, которое есть у нас в стране – это Майдан, – констатирует президент.

Глава государства добавил, что расследование дела Майдана идет быстрее, чем несколько лет назад.

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– Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, – не могу сказать, – сказал Зеленский и подчеркнул, что этими делами точно “занимаются все”.

К слову, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела Майдана расследовали так, что не удалось выйти на заказчика.