PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Утеряны доказательства и нет свидетелей: Зеленский назвал самое сложное дело

Самым сложным для правоохранителей  делом в Украине является расследование трагических событий на Майдане Независимости во время Революции Достоинства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, задачу довести до конца дела Майдана усложняет утеря доказательств, документов, а также отсутствие свидетелей.

– Самое сложное дело, которое есть у нас в стране – это Майдан, – констатирует президент.

Глава государства добавил, что расследование дела Майдана идет быстрее, чем несколько лет назад.

Читайте: Дела Майдана: Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров

– Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, – не могу сказать, – сказал Зеленский и подчеркнул, что этими делами точно “занимаются все”.

К слову, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела Майдана расследовали так, что не удалось выйти на заказчика.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка