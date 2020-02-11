Втрачено докази і немає свідків: Зеленський назвав найскладнішу справу

Найскладнішою для правоохоронців справою в Україні є розслідування трагічних подій на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, завдання довести до кінця справи Майдану ускладнює втрата доказів, документів, а також відсутність свідків.

– Найскладніша справа, яке є у нас в країні – це Майдан, – констатує президент.

Голова держави додав, що розслідування справи Майдану просувається швидше, ніж кілька років тому.

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– Коли вони знайдуть замовників, адже з вбивцями більш зрозуміло, – не можу сказати, – сказав Зеленський і підкреслив, що цими справами точно “займаються усі”.

До слова, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що справи Майдану розслідували так, що не вдалося вийти на замовника.