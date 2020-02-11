Ямочный ремонт дорог должен уйти в прошлое – Зеленский

80% дорожных работ в Украине должны составлять строительство и капитальный ремонт.

– Ямочный ремонт должен уйти в прошлое, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер государства требует предоставления гарантий на качество автодорожных работ.

По словам главы государства, перечень строительства и ремонта дорог утвердили только 15 регионов страны. Три области – Львовская, Закарпатская и Сумская – до сих пор не определились с дорогами, нуждающимися в ремонте.

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– Мы должны разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия не совместимые, – заявил Зеленский.

К слову, в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.