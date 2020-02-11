Ямковий ремонт доріг повинен піти у минуле – Зеленський

80% дорожніх робіт в Україні повинні складати будівництво і капітальний ремонт.
– Ямковий ремонт повинен піти у минуле, – заявив президент України Володимир Зеленський.
Лідер держави вимагає надання гарантій на якість автодорожніх робіт.
За словами глави держави, перелік будівництва та ремонту доріг затвердили тільки 15 регіонів країни. Три області – Львівська, Закарпатська та Сумська – до нині не визначилися з дорогами, які потребують ремонту.
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– Ми повинні зруйнувати стереотип про те, що Україна і хороші дороги – поняття не сумісні, – заявив Зеленський.
До слова, у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.
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