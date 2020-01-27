86,5 млрд грн: Гончарук представил план строительства дорог в 2020

В 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

– Презентовали Дорожную стратегию-2020. В ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины! – написал он, назвав нынешний бюджет на дорожное строительство “беспрецедентным в истории Украины”.

Глава Кабмина также заявил, что власть искоренит коррупцию на ремонте дорог.

– Но, наверное, еще не все осознали, что правила игры изменились. Постепенно каждый коррупционер лично в этом убедится, – предупредил Гончарук.

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Премьер напомнил, что в рейтинге качества дорог, по версией Всемирного экономического форума, из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем.

Как известно, предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через г. Винницу), Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепра, Н-26 Чугуев – Меловое (через г. Старобельск), Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог), Н-03 Житомир – Черновцы.

К слову, Укравтодор в 2020 году планирует провести строительство и реконструкцию объездных дорог, общей протяжностью 101,5 км.