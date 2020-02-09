Большое строительство: Гончарук анонсировал старт программы в марте

В марте 2020 года стартует проект инфраструктурной модернизации Украины Большое строительство.

Запланировано строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог на территории всей страны, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По плану программы, до 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках Государственного фонда регионального развития, который для многих является основным источником финансирования.

Руководители ОГА также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые построят на средства Дорожного фонда. В Кабмине установили приоритетом дороги к школам и больницам.

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Гончарук добавил, что до 1 февраля согласованный перечень дорог подали только шесть областей.

К слову, в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Источник: Кабмин