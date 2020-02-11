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Факты / Украина / Общество

Законопроект о дезинформации продолжат дорабатывать – Бородянский

Законопроект о дезинформации до 28 февраля не будут вносить на рассмотрение в Верховную Раду. Для его доработки понадобится примерно еще два месяца.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

– Думаю, нам нужно будет месяца два, чтобы пройти наработки. Потом посмотрим. Я бы хотел, чтобы за два месяца мы разработали проект, который: а) будет защищать; б) не будет возможности его использования другим способом, чем он запроектирован, – сообщил министр.

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Владимир Бородянский также напомнил, что разработанный законопроект о дезиформацию обсудят с обществом.

Ранее в Министерстве культуры, молодежи и спорта пришли к выводу, что первый этап публичных обсуждений законопроекта о противодействии дезинформации необходимо продлить.

Источник: РБК-Украина

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