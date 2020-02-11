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Факти / Україна / Суспільство

Законопроект про дезінформацію продовжать доопрацьовувати – Бородянський

Законопроект про дезінформацію до 28 лютого не вноситимуть на розгляд до Верховної Ради. На його доопрацювання знадобиться приблизно ще два місяці.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

– Думаю, нам потрібно буде місяці два, щоб пройти напрацювання. Потім подивимося. Я би хотів, щоб за два місяці ми напрацювали проект, який: а) захищатиме; б) не буде можливості його використання в інший спосіб, ніж він запроектований,- повідомив міністр.

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Володимир Бородянський також нагадав, що розроблений законопроект про дезіформацію обговорять із суспільством.

Раніше у Міністерстві культури, молоді та спорту дійшли висновку, що перший етап публічних обговорень законопроекту про протидію дезінформації необхідно продовжити.

Джерело: РБК-Україна

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