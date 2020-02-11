Зарплаты, как в Польше и чистка Слуги народа – главное из интервью Зеленского

Во время интервью, которое было опубликовано на канале Офиса президента Украины в Youtube, глава государства Владимир Зеленский заявил, что пока ему удается спать максимум шесть часов в сутки.

По его словам, Украина много лет работает в ручном режиме, а не системно.

Зеленский уверен, что необходимо выполнить все предвыборные обещания, которые он давал украинцам.

– Мы должны делать все, что обещали: закончить войну на Донбассе, создать государство в смартфоне, новый избирательный кодекс, новую налоговую систему, – сказал президент.

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Не обошел Зеленский и вопрос проблем в партии Слуга народа. Он заявил, что чувствует вину за ее депутатов, которые проявляют себя с худшей стороны.

Президент добавил, нужно будет проводить очистку рядов Слуги народа.

Также глава государства хотел бы, чтобы в ближайшее время уровень зарплат в Украине вырос до показателей Польши.

– Очень хочу, чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Хочу верить, что за четыре с половиной года мы осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Там сейчас несколько миллионов украинцев работают, – сказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что работает не только с теми людьми, которых знает давно. Да, в Офисе президента работают два человека, которых он знал, а с другими начали работать в течение предвыборной кампании или уже после нее.

– С доверием сложнее. Я долго не доверяю, но потом, когда я уже человеку верю, никто не может меня убедить, что это не тот человек, или что он чем-то нехорошим занимается, – говорит глава государства.

Зеленский также сказал, что необходимо сосредоточиться на экономическом росте страны, чтобы повышать заработные платы учителям, врачам, шахтерам.

К слову, во время презентации приложении Дія Владимир Зеленский заявил, что государство должно стать для человека просто сервисом.

Видео: Офіс Президента України