Зарплати як в Польщі та очищення Слуги народу – головне з інтерв’ю Зеленського

Під час інтерв’ю, яке було опубліковане на каналі Офісу президента України в Youtube, глава держави Володимир Зеленський заявив, що наразі йому вдається спати максимум шість годин на добу.

За його словами, Україна багато років працює в ручному режимі, а системно країна не працює.

Зеленський впевнений, що необхідно виконати усі передвиборчі обіцянки, які він давав українцям.

– Ми повинні робити все, що обіцяли: закінчити війну на Донбасі, створити державу у смартфоні, новий виборчий кодекс, нову податкову систему, – сказав президент.

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Не оминув Зеленський і питання проблем у партії Слуга народу. Він заявив, що відчуває провину за її депутатів, які проявляють себе з гіршого боку.

Президент додав, потрібно буде проводити очищення лав Слуги народу.

Також глава держави хотів би, аби найближчим часом рівень зарплат в Україні зріс до показників Польщі.

– Дуже хочу, аби у нас середня заробітна плата була як у Польщі. Хочу вірити, що за чотири з половиною роки ми здійснимо цю мрію. Чому як у Польщі? Там зараз кілька мільйонів українців працюють, – сказав президент.

Крім того, Зеленський розповів, що працює не тільки з тими людьми, яких знає давно. Так, в Офісі президента працюють дві людини, яких він знав, а з іншими почали працювати впродовж передвиборчої кампанії, або вже після неї.

– З довірою складніше. Я довго не довіряю, але потім, коли я вже людині вірю, ніхто не може мене переконати, що це не та людина, або що вона чимось нехорошим займається, – каже глава держави.

Зеленський також сказав, що необхідно зосередитися на економічному зростанні країни, щоб підвищувати заробітні плати вчителям, лікарям, шахтарям.

До слова, під час презентації додатку Дія Володимир Зеленський заявив, що держава має стати для людини просто сервісом.

Відео: Офіс Президента України