Правительство выделило дополнительно 2,2 млрд грн на зарплаты учителям

Для выплат зарплат учителям дополнительно направили 2,2 млрд грн.

Выплачивать зарплату учителям будут впервые исходя из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным.

В правительстве отметили, что эти данные существенно влияют на формирование бюджета.

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По словам министра образования и науки Анны Новосад, дополнительные выплаты не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местной власти платить полную надбавку за престижность и премии.

Отмечается, что благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн, районные бюджеты на 588,4 млн, а бюджеты объединенных территориальных общин – на 712,3 млн.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года.