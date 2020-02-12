Уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям

Для виплат зарплат вчителям додатково направили 2,2 млрд грн.

Виплачувати зарплату вчителям вперше будуть виходячи з розрахунку реальної кількості учнів, а не за минулорічними даними.

В уряді зазначили, що ці дані суттєво впливають на формування бюджету.

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За словами міністра освіти і науки Анни Новосад, додаткові виплати не вплинуть на ставку або обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій влади платити повну надбавку за престижність і премії.

Відзначається, що завдяки цим коштам бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн, районні бюджети на 588,4 млн, а бюджети об’єднаних територіальних громад – на 712,3 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року.