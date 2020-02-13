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Факти / Україна

42 справи Майдану передали в ДБР

Офіс генерального прокурора передав Державному бюро розслідувань матеріали у справах Майдану загальним обсягом близько 6,5 тис. томів.

Тобто, ДБР отримало 42 кримінальних провадження щодо розслідування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності.

Про це під час дискусії Обговорення ситуації у справах Майдану і святкування річниці повідомили слідчі відділу з розслідування справ Майдану.

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Вони також розповіли про те, що за останній місяць до суду направили справу про вбивство журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка.

Крім того, про підозру у незаконному затриманні чотирьох учасників Революції Гідності повідомили слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС Києва.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство у справах Майдану організували таким чином, щоб не вдалося вийти на замовників.

Джерело: ДБР

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