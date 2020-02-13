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Факты / Украина

Катер Бердянск в 2018 обстрелял российский вертолет – экспертиза

Катер Бердянск в ноябре 2018 года был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52. Эту информацию подтвердила баллистическая экспертиза.

Постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ сообщил, что эти доказательства четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года.

Другие два корабля Яны Капу и Никополь были отправлены на завод для ремонта.

Читайте: Начинается ремонт кораблей, захваченных РФ в Керченском проливе

К слову, украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства на захваченных катерах.

Напомним, Россия в ноябре 2018 года захватила три украинских корабля в Керченском проливе. Но через год, в ноябре 2019 года, Украине вернули захваченные Яны Капу, Бердянск и Никополь.

Источник: Укринформ

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