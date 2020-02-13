Катер Бердянськ у 2018 обстріляв російський вертольот – експертиза

Катер Бердянськ у листопаді 2018 року був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52. Цю інформацію підтвердила балістична експертиза.

Постійний представник України при міжнародних організаціях Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ повідомив, що ці докази чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року.

Інші два кораблі Яни Капу і Нікополь були відправлені на завод для ремонту.

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До слова, українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства на захоплених катерах.

Нагадаємо, Росія у листопаді 2018 року захопила три українських кораблі у Керченській протоці. Але через рік, у листопаді 2019 року, Україні повернули захоплені Яни Капу, Бердянськ і Нікополь.