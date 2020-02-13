Будущий аэропорт в Белой Церкви получит статус международного.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.

По его словам, новый аэропорт привлечет новые авиакомпании.

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– Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный, – сказал он.

Чернышов отметил, что планируется открытие пункта пропуска через границу, а в позже – строительство пассажирского и грузового терминалов.

– Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця 27 декабря запустила в аэропорт Борисполь новый трехсекционный дизель-поезд.