PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Будущий аэропорт в Белой Церкви получит статус международного

Будущий аэропорт в Белой Церкви получит статус международного.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.

По его словам, новый аэропорт привлечет новые авиакомпании.

Читайте: SkyUp запускает новый рейс в Лиссабон и Тирану – цены

– Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный, – сказал он.

Чернышов отметил, что планируется открытие пункта пропуска через границу, а в позже – строительство пассажирского и грузового терминалов.

– Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця 27 декабря запустила в аэропорт Борисполь новый трехсекционный дизель-поезд.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка