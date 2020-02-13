Майбутній аеропорт у Білій Церкві отримає статус міжнародного.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.

За його словами, новий аеропорт приверне нові авіакомпанії.

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– Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукости. Вже в цьому році ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту в міжнародний, – сказав він.

Чернишов зазначив, що планується відкриття пункту пропуску через кордон, а пізніше – будівництво пасажирського і вантажного терміналів.

– Поруч з аеропортом – залізниця, це створить унікальний комфортний хаб для перевізників. Ми очікуємо, що це позитивно вплине на розвиток туризму та економіки України, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця 27 грудня запустила в аеропорт Бориспіль новий трисекційний дизель-поїзд.