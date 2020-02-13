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Факты / Украина

Дело Гандзюк: суд оставил Павловского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей помощника бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, а апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично.

– Решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 21 января 2020 года отменено и принято новое, которым ходатайство начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием СБУ и поддержание обвинения Офиса генерального прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого П. – удовлетворено, – сказано в сообщении Киевского апелляционного суда.

Также в суде добавили, что Павловский арестован до 4 марта 2020 года.

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Напомним, Игорь Павловский выступает фигурантом дела Екатерины Ганзюк, которую облили серной кислотой возле ее дома.

Источник: Интерфакс-Украина

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