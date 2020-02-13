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Факти / Україна

Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою помічника колишнього народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Апеляційна скарга прокурора задоволена, а апеляційна скарга боку захисту задоволена частково.

– Рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 21 січня 2020 року скасоване та постановлено нове, яким клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням СБУ і підтримання обвинувачення Офісу генпрокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного П. – задоволено, – сказано в повідомленні Київського апеляційного суду.

Також в суді додали, що Павловський заарештований до 4 березня 2020 року.

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Нагадаємо, Ігор Павловський виступає фігурантом справи Катерини Ганзюк, яку облили сірчаною кислотою біля її будинку.

20 січня Офіс генпрокурора повідомив про підозру і затримав екс-помічника народного депутата України Ігоря Павловського.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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