12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе

Участники Мюнхенской конференции по безопасности согласовали 12 шагов для усиления безопасности на Донбассе, а также в евроатлантическом регионе.
Шаг 1. Восстановление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), работа которого была прекращена из-за выхода из нее представителей РФ несколько лет назад.
Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне нормандской четверки, в том числе расширение тем переговоров.
Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).
Шаг 4. Розыск пропавших без вести.
Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.
Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.
Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ – соответственно с иным налогообложением).
Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на мюнхенскую инициативу, то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).
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Шаг 9. Устранение радиационной опасности (на Донбассе сейчас находится более 1 200 таких источников токсичности).
Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.
Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого обсудил с президентом Российской Федерации подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.
Источник: Мюнхенская конференция по безопасности