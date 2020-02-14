Зеленский обсудил с Путиным новый нормандский саммит и обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.
Зеленский и Путин также акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
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Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.
Фото: Kremlin.ru