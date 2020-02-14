12 кроків заради миру: в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі

Учасники Мюнхенської конференції з безпеки узгодили 12 кроків для посилення безпеки на Донбасі, а також в євроатлантичному регіоні.

Крок 1. Відновлення Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), робота якого була припинена через вихід із неї представників РФ кілька років тому.

Крок 2. Переговори про бойові дії на рівні нормандської четвірки, в тому числі розширення тем переговорів.

Крок 3. Розширення свободи пересування (пропонується збільшити кількість пунктів пропуску).

Крок 4. Розшук зниклих без вісті.

Крок 5. Планування та реалізація ініціативи з розмінування.

Крок 6. Відновлення інфраструктури Донбасу (вивчення економічного потенціалу, створення донорського фонду за участю ЄС, західних компаній). До фонду також запропоновано приєднатися Росії.

Крок 7. Створення зони вільної торгівлі (як можливість відновлення Донбасу пропонується створити там ЗВТ – відповідно з іншим оподаткуванням).

Крок 8. Підтримка дорожньої карти щодо санкцій (якщо сторони погоджуються на мюнхенську ініціативу, то виконання закріплених у ній пунктів може стати підставою для перегляду санкцій проти Росії).

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Крок 9. Усунення радіаційної небезпеки (нині на Донбасі знаходиться понад 1 200 таких джерел токсичності).

Крок 10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Крок 11. Підтримка та визначення областей взаємодії між ЄС і Росією. Зазначається, що в 2020 році ЄС і Росії слід вивести виборче співробітництво в число пріоритетів, в тому числі підтримуючи виконання мінських угод.

Крок 12. Запустити новий національний діалог із проблем ідентичності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорив із президентом Російської Федерації підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Джерело: Мюнхенська конференція з безпеки