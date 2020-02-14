PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Боевики “ЛДНР” поедут в Москву на парад ко Дню Победы

Российские кураторы проводят отбор среди участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе, чтобы отправить боевиков в столицу РФ для участие в параде ко Дню Победы.

В частях и подразделениях оккупационной группировки стартовал отбор личного состава, который будет принимать участие в параде по случаю 75-й годовщины “Великой победы”.

Читайте: Боевики пытаются обострить ситуацию на Донбассе перед заседанием ТКГ

Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения личных дел потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки “МГБ ДНР” и “ЛНР”.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Донбассе смогут провести осенью этого года.

Источник: Информационное сопротивление

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка