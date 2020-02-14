Боевики “ЛДНР” поедут в Москву на парад ко Дню Победы

Российские кураторы проводят отбор среди участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе, чтобы отправить боевиков в столицу РФ для участие в параде ко Дню Победы.

В частях и подразделениях оккупационной группировки стартовал отбор личного состава, который будет принимать участие в параде по случаю 75-й годовщины “Великой победы”.

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Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения личных дел потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки “МГБ ДНР” и “ЛНР”.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Донбассе смогут провести осенью этого года.

Источник: Информационное сопротивление