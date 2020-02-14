Бойовики “ЛДНР” поїдуть у Москву на парад до Дня Перемоги

Російські куратори проводять відбір серед учасників незаконних збройних формувань на Донбасі, щоб відправити бойовиків у столицю РФ для участь в параді до Дня Перемоги.
У частинах і підрозділах окупаційного угрупування стартував відбір особового складу, який буде брати участь у параді з нагоди 75-ї річниці “Великої перемоги”.
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Безпосередню участь у цих заходах, починаючи з етапу вивчення особових справ потенційних кандидатів, приймають органи військової контррозвідки “МГБ ДНР” і “ЛНР”.
До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори на Донбасі зможуть провести восени цього року.
Джерело: Інформаційний спротив
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