Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года.

При том, сделать это можно одновременно с местными выборами во всей стране.

– Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ, – заявил Зеленский.

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Однако Зеленский не исключает замораживания конфликта.

– Выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований, – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной стратегией для его команды в целом является не потерять страну.