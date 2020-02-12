Боевики пытаются обострить ситуацию на Донбассе перед заседанием ТКГ

На линии соприкосновения на Донбассе боевики целенаправленно осуществляют огневые провокации.

Они пытаются обострить ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил накануне заседания Трехсторонней контактной группы.

– Провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести ответный огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей, – сообщили в штабе ООС.

Читайте: Обстрелы и новое разведение сил: Зеленский и Меркель обсудили Донбасс

11 февраля незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных вблизи Орехового из гранатометов различных систем и минометов калибра 120 мм.

По информации разведки, пророссийские боевики готовят новую провокацию, в которой будут использовать тяжелую артиллерию.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Донбассе смогут провести осенью этого года.