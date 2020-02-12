PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Боевики пытаются обострить ситуацию на Донбассе перед заседанием ТКГ

На линии соприкосновения на Донбассе боевики целенаправленно осуществляют огневые провокации.

Они пытаются обострить ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил накануне заседания Трехсторонней контактной группы.

– Провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести ответный огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей, – сообщили в штабе ООС.

Читайте: Обстрелы и новое разведение сил: Зеленский и Меркель обсудили Донбасс

11 февраля незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных вблизи Орехового из гранатометов различных систем и минометов калибра 120 мм.

По информации разведки, пророссийские боевики готовят новую провокацию, в которой будут использовать тяжелую артиллерию.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Донбассе смогут провести осенью этого года.

Источник: Штаб ООС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка