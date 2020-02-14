Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции

План завершения войны на Донбассе, подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более не доступен на сайте Мюнхенской конференции.

Документ избегал упоминаний о вторжении России в Украину и утверждал, что “конфликт в и вокруг Украины” стал следствием “катастрофических просчетов”.

Эксперты, помимо прочего, предлагали идею возобновления сотрудничества ЕС с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.

Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором заявили об ошибочности новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности. Они указывают на то, что “конфликт в Украине” начался после аннексии Крыма Россией и продолжился гибридной войной на Донбассе.

– Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелое вооружение), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы “конфликта внутри и вокруг Украины”, – говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

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Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось о том, что план поддержала Мюнхенская конференция по безопасности, участники которой были соавторами документа.

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.