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Факти / Україна

Мюнхенський план “завершення війни в Україні” зник із сайту конференції

План завершення війни на Донбасі, підготовлений групою європейських, російських і українських експертів, більше не доступний на сайті Мюнхенської конференції.

Документ уникав згадок про вторгнення Росії в Україну і стверджував, що “конфлікт в та навколо України” став наслідком “катастрофічних прорахунків”.

Експерти, окрім іншого, пропонували ідею відновлення співпраці ЄС із Росією без відновлення Україною суверенітету над Кримом.

Колишні дипломати США, чиновники і експерти оприлюднили спільну заяву, в якій заявили про помилковість нових пропозицій щодо України, сформованих на Мюнхенській конференції з безпеки. Вони вказують на те, що “конфлікт в Україні” розпочався після анексії Криму Росією та окупації нею частини Донбасу і продовжився гібридною війною на Донбасі.

– Без кремлівського управління, фінансування, зброї (включаючи важке озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б “конфлікту всередині і навколо України”, – йдеться у заяві.

Спільну заява підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор і Марі Йованович.

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Також сайт конференції прибрав повідомлення, у якому йшлося про те, що план підтримала Мюнхенська безпекова конференція, учасники якої були співавторами документа.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.

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