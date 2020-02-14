Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы.

– Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов, – указано в сообщении.

Оценил жизнь жены в $1 тыс.: в Киеве сотрудницу Нацакадемии СБУ заказал бывший муж / 2 фотографии

Так, правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении заказа. Отмечается, что жизнь бывшей жены мужчина оценил в $1 тыс.

– Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа сразу после перечисления киллеру последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области, – добавили в ведомстве.