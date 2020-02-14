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Факти / Україна

Оцінив життя дружини у $1 тис.: у Києві співробітницю Нацакадемії СБУ замовив колишній чоловік

Співробітники Служби безпеки України викрили та попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби.

– Оперативники спецслужби встановили, що житель одного з міст Кіровоградської області здійснює пошук кілера для вбивства колишньої дружини, співробітниці Академії Служби. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитину і виплати аліментів, – зазначено в повідомленні.

Оцінив життя дружини у $1 тис.: у Києві співробітницю Нацакадемії СБУ замовив колишній чоловік / 2 фотографии

Так, правоохоронці провели в Києві імітацію зникнення і обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовнику про виконання замовлення. Відзначається, що життя колишньої дружини чоловік оцінив у $1 тис.

– Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався і здійснював заходи конспірації. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, гроші перераховував через банківські платіжні системи.

Співробітники СБУ затримали колишнього чоловіка відразу після перерахування кілеру останньої суми коштів за виконану роботу в одному з райцентрів Кіровоградської області, – додали у відомстві.

Читайте: Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила

У рамках розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомленні про підозру у вчиненні злочину – вбивство на замовлення. Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше СБУ запобігла замовленому вбивству громадського активіста в Рівному.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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