В Ровно Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство активиста общественной организации, который противодействовал незаконной добыче янтаря и вырубке лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Чтобы сорвать убийство, правоохранители имитировали обстановку преступления.

Организатором был ранее судимый житель Ровно, который пытался наладить теневой бизнес на хищении государственных природных ресурсов в регионе.







СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста в Ровно / 2 фотографии

Для совершения преступления он передал киллеру информацию о потенциальной жертве и оружие – гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Правоохранители задержали заказчика во время отчета киллера перед организатором преступления.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Напомним, СБУ предотвратила убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины, которое заказали спецслужбы РФ.