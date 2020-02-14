Частная инициатива: реакция Киева на план “завершения войны в Украине”

План “завершения войны в Украине”, подготовленный группой экспертов и представленный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, не соответствует официальной позиции Украины.

Об этом заявили в МИД Украины.

Документ был инициативой неправительственной организации Euro-Atlantic Security Leadership Group и экспертов, “неравнодушных к ситуации по безопасности в Украине”, сообщили в ведомстве.

Министерство также передало заявление о том, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности не признает этот материал официальным документом конференции.

Читайте: Зеленский обсудил с Путиным новый нормандский саммит и обмен

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе. Позже он был удален с сайта.

План избегал упоминаний о вторжении России в Украину и утверждал, что “конфликт в и вокруг Украины” стал следствием “катастрофических просчетов”.