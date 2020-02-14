PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Частная инициатива: реакция Киева на план “завершения войны в Украине”

План “завершения войны в Украине”, подготовленный группой экспертов и представленный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, не соответствует официальной позиции Украины.

Об этом заявили в МИД Украины.

Документ был инициативой неправительственной организации Euro-Atlantic Security Leadership Group и экспертов, “неравнодушных к ситуации по безопасности в Украине”, сообщили в ведомстве.

Министерство также передало заявление о том, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности не признает этот материал официальным документом конференции.

Читайте: Зеленский обсудил с Путиным новый нормандский саммит и обмен

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе. Позже он был удален с сайта.

План избегал упоминаний о вторжении России в Украину и утверждал, что “конфликт в и вокруг Украины” стал следствием “катастрофических просчетов”.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка