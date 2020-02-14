Приватна ініціатива: реакція Києва на план “завершення війни в Україні”

План “завершення війни в Україні”, підготовлений групою експертів і представлений перед Мюнхенською конференцією з безпеки, не відповідає офіційній позиції України.

Про це заявили в МЗС України.

Документ був ініціативою неурядової організації Euro-Atlantic Security Leadership Group та експертів, “небайдужих до ситуації щодо безпеки в Україні”, повідомили у відомстві.

Міністерство також передало заяву про те, що керівництво Мюнхенській конференції з безпеки не визнає цей матеріал офіційним документом конференції.

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Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні. Пізніше його видалили з сайту.

План уникав згадок про вторгнення Росії в Україну і стверджував, що “конфлікт в та навколо України” став наслідком “катастрофічних прорахунків”.