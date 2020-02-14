Разговор в нормандском формате продолжат в Берлине – МИД Германии

Продолжение разговора в нормандском формате ожидается во время очередной встречи в Берлине.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, его страна и Франция прилагают усилия для поиска мирного урегулирования войны на Донбассе.

– Основной вопрос здесь остается – все ли стороны готовы отказаться от сфер влияния и сесть за один стол и разработать общую структуру безопасности Европы на основе главенства закона и международного права, – сказал Маас.

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Глава МИД Германии добавил, что в Европе есть понимание того, что необходимо делать больше для обеспечения стабильности в соседних регионах.

Он считает, что Европа должна совместными усилиями обеспечить прочный мир в Украине, Ираке, Сирии, Ливии и зоне Сахель.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил подготовку к новой встрече в нормандском формате.