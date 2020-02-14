Розмову у нормандському форматі продовжать в Берліні – МЗС Німеччини

Продовження розмови в нормандському форматі очікується під час чергової зустрічі у Берліні.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, його країна і Франція докладають зусилля для пошуку мирного врегулювання війни на Донбасі.

– Основне питання тут залишається – чи всі сторони готові відмовитися від сфер впливу і сісти за один стіл і розробити загальну структуру безпеки Європи на основі верховенства закону і міжнародного права, – сказав Маас.

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Глава МЗС Німеччини додав, що в Європі є розуміння того, що необхідно робити більше для забезпечення стабільності в сусідніх регіонах.

Він вважає, що Європа повинна спільними зусиллями забезпечити міцний мир в Україні, Іраку, Сирії, Лівії та зоні Сахель.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив підготовку до нової зустрічі у нормандському форматі.