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Факты / Украина / Политика

Попытаемся в Мюнхене создать базу для нормандского саммита – Маас

Во время Мюнхенской конференции по безопасности представители нормандской четверки будут говорить о новой встрече лидеров.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, дипломаты попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита, который может состояться в Берлине.

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– Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в нормандском формате в Берлине, – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Украинский лидер обсудил с президентом РФ выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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