Спробуємо в Мюнхені створити базу для нормандського саміту – Маас

Під час Мюнхенської конференції з безпеки представники нормандської четвірки говоритимуть про нову зустріч лідерів.

За словами глави МЗС ФРН Хайко Мааса, дипломати спробують у Мюнхені створити базу для нового саміту, який може відбутися в Берліні.

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– Тут у Мюнхені ми говоритимемо з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в нормандському форматі у Берліні, – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Український лідер обговорив з президентом РФ виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.