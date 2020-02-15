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Факти / Україна / Політика

Потрібно було тактично виграти: Зеленський про військову допомогу США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнавшись про блокування військової допомоги США, розумів, наскільки важливо виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США.

Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так як потрібно Україні.

Тому що моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові, – сказав Зеленський відповідаючи на питання про те, які у нього були думки щодо блокування військової допомоги США.

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Нагадаємо, під час виступу на безпековій конференції у Мюнхені Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті, що в Україні йде війна, а на планеті проживає більше 65 млн українців, тому вісім пунктів у звіті – це замало уваги для такої великої країни.

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