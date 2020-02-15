Потрібно було тактично виграти: Зеленський про військову допомогу США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнавшись про блокування військової допомоги США, розумів, наскільки важливо виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США.

Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так як потрібно Україні.

Тому що моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові, – сказав Зеленський відповідаючи на питання про те, які у нього були думки щодо блокування військової допомоги США.