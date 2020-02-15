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Факты / Украина / Политика

Война не в Украине, а в Европе: Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

Во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Владимир Зеленский напомнил мировому сообществу, что в Украине идет война, а на планете проживает более 65 млн украинцев, потому восемь пунктов в отчете – это слишком мало внимания для такой большой страны.

– В связи с этим у меня возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: А не рано ли все начали успокаиваться? Это опасная тенденция.

Мы понимаем, что на планете сейчас есть много конфликтов, однако внимание не может угасать до момента решения этих вопросов, – подчеркнул президент.

Читайте: Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции

Владимир Зеленский сказал, что выражение война в Украине является не совсем корректным, ибо то, что мы имеем сейчас – это война в Европе. И продолжается эта война уже столько, столько длилась Вторая мировая.

– Мы будем счастливы, когда исчезнут упоминания о том, что в Украине угрожающая ситуация, но это должно произойти тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать, – отметил Зеленский.

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.

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