Зеленский предлагает сделать секторальное разведение сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не с так называемым руководством ОРДЛО.

– Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой местной властью в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины, – сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал возможность посекторального разведения войск – когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ.

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Это интересно, поскольку открывает путь к полному разведению войск. Правда, пока уже два месяца после нормандской встречи не могут определить хотя бы один новый участок для разведения.

– Выборы на Донбассе не могут пройти вне рамок украинского законодательства. Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными, – говорит Зеленский.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прекращение войны на Донбассе останется в приоритете для президента Владимира Зеленского.