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Факты / Украина / Политика

РФ назвала условия проведения украинских выборов в аннексированом Крыму

Голосование в Крыму возможно только при условии открытия на полуострове украинского консульства.

Об этом заявил председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель.

– Украина может провести голосование на выборах в Крыму только для своих граждан в случае открытия на полуострове консульства.

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По его словам, некорректно говорить о каких-то подпольных выборах.

– Это законная территория Российской Федерации и здесь действуют законы Российской Федерации, поэтому только в законодательном поле возможно это осуществить.

Я думаю, что вполне реально открытия консульство (Украины в Крыму, – Ред.) и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально, – сказал Гемпель.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года.

Источник: ТАСС

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