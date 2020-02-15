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Факти / Україна / Політика

РФ назвала умови проведення українських виборів в анексованому Криму

Голосування в Криму можливо тільки за умови відкриття на півострові українського консульства.

Про це заявив голова комітету Держради регіону з питань народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель. 

– Україна може провести голосування на виборах в Криму тільки для своїх громадян в разі відкриття на півострові консульства.

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За його словами, некоректно говорити про якісь підпільні вибори.

–  Це законна територія Російської Федерації і тут діють закони Російської Федерації, тому тільки в законодавчому полі можливо це здійснити.

Я думаю, що цілком реально відкриття консульство (України в Криму, – Ред.) і це було б правильно. Це повинно ухвалюватися на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно, – сказав Гемпель.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року.

Джерело: ТАСС

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