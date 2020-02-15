Війна не в Україні, а в Європі: Зеленський виступив на конференції у Мюнхені

Під час виступу на безпековій конференції у Мюнхені Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті, що в Україні йде війна, а на планеті проживає більше 65 млн українців, тому вісім пунктів у звіті – це замало уваги для такої великої країни.

– У зв’язку з цим у мене виникає справедливе, на мій погляд, запитання: А чи не зарано усі почали заспокоюватися? Це небезпечна тенденція. Ми розуміємо, що на планеті зараз є багато гострих конфліктів, однак увага не може згасати аж до моменту вирішення цих питань, – наголосив президент.

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Володимир Зеленський сказав, що вислів війна в Україні є не зовсім коректним, бо те, що ми маємо наразі – це війна в Європі. І триває ця війна уже стільки, стільки тривала Друга світова.

– Ми будемо щасливі, коли зникнуть згадки про те, що в Україні загрозлива ситуація, але це має статися тоді, коли на Донбасі запанує сталий мир та Україна відновить свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати, – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.