Содержательный диалог: Зеленский встретился с главой МВФ

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.

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– Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу.

Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские, – подытожил Владимир Зеленский.