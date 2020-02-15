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Факты / Украина / Политика

Содержательный диалог: Зеленский встретился с главой МВФ

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.

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– Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу.

Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские, – подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.

Источник: Офис президента

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