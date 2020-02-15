Содержательный диалог: Зеленский встретился с главой МВФ

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.
Читайте: Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
– Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу.
Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские, – подытожил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.