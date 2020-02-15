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Факти / Україна / Політика

Змістовний діалог: Зеленський зустрівся з главою МВФ

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян.

Читайте: Мюнхенський план “завершення війни в Україні” зник із сайту конференції

– Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю.

Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні, – підсумував Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.

Джерело: Офіс президента

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